В "Балтике" рассказали, почему Талалаев не подойдет "Спартаку"

"Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что "Спартак" для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. С его эмоциональностью, мне кажется, в большом клубе было бы тяжелее", - сказал Мясников "Спорт-Экспресс".
Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. Под его руководством калининградская команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах. "Спартак" располагается на шестой строчке с 29-ю баллами в своем активе.
Глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников объяснил, почему Андрей Талалаев не подойдет "Спартаку".
Фото: ФК "Балтика"