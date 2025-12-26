Матчи Скрыть

Globo: тренер "Крузейро" лично заинтересован в переходе Жерсона

Полузащитник "Зенита" Жерсон привлек внимание сразу двух бразильских клубов.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает издание Globo, интерес к футболисту проявляют "Крузейро" и "Палмейрас". На данный момент официальных предложений в адрес петербургского клуба не поступало, однако контакты с игроком уже были.

По информации источника, особую заинтересованность в трансфере проявляет главный тренер "Крузейро" Тите. Специалист лично заинтересован в возвращении Жерсона, с которым ранее работал как во "Фламенго", так и в сборной Бразилии. Сообщается, что сам футболист не против вновь поработать под руководством 64-летнего наставника.

В то же время "Зенит" не намерен расставаться с игроком на невыгодных условиях. Петербургский клуб приобрел Жерсона за 25 миллионов евро и рассчитывает получить за его возможный трансфер сумму, превышающую затраченные средства, что может существенно осложнить переговоры.

