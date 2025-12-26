Матчи Скрыть

Журналист Карпов назвал сумму, которую "Зенит" доплатит ЦСКА за Дивеева

Появились новые детали трансферной сделки между ЦСКА и "Зенитом", в рамках которой Игорь Дивеев должен перебраться в Санкт-Петербург, а Лусиано Гонду - в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, помимо аргентинского форварда "Зенит" дополнительно выплатит ЦСКА 2 миллиона евро.

Кроме того, петербургский клуб откажется от части средств, которые ему полагаются при возможной будущей продаже полузащитника Владислава Сауся. Речь идет о 15 процентах от суммы трансфера - 22-летний хавбек в ближайшее время пополнит состав армейцев.

По информации источника, Дивеев и Гонду официально оформят переходы в начале следующей недели. Медицинское обследование оба футболиста пройдут в первые дни января.

Отмечается, что Лусиано Гонду подпишет с ЦСКА долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года. В свою очередь, армейцы планируют закрыть позицию центрального защитника, освободившуюся после ухода Дивеева, за счет приобретения иностранного футболиста.

