Журналист Карпов назвал сумму, которую "Зенит" доплатит ЦСКА за Дивеева

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, помимо аргентинского форварда "Зенит" дополнительно выплатит ЦСКА 2 миллиона евро.
Кроме того, петербургский клуб откажется от части средств, которые ему полагаются при возможной будущей продаже полузащитника Владислава Сауся. Речь идет о 15 процентах от суммы трансфера - 22-летний хавбек в ближайшее время пополнит состав армейцев.
По информации источника, Дивеев и Гонду официально оформят переходы в начале следующей недели. Медицинское обследование оба футболиста пройдут в первые дни января.
Отмечается, что Лусиано Гонду подпишет с ЦСКА долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года. В свою очередь, армейцы планируют закрыть позицию центрального защитника, освободившуюся после ухода Дивеева, за счет приобретения иностранного футболиста.