Об этом сообщает Metaratings. Денисов перешел в систему "Спартака" из академии санкт-петербургского "Зенита" в 2019 году, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году.
На данный момент за "Спартак" Денисов отыграл 139 матчей, забил один мяч и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2021/2022 Денисов выиграл с красно-белыми Кубок России.
Текущее соглашение Даниила со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
"Спартак" может предложить Денисову долгосрочный контракт
Московский "Спартак" близок к заключению нового долгосрочного соглашения с защитником команды Даниилом Денисовым.
Фото: ФК "Спартак"