Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Спартак" может предложить Денисову долгосрочный контракт

Московский "Спартак" близок к заключению нового долгосрочного соглашения с защитником команды Даниилом Денисовым.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает Metaratings. Денисов перешел в систему "Спартака" из академии санкт-петербургского "Зенита" в 2019 году, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году.

На данный момент за "Спартак" Денисов отыграл 139 матчей, забил один мяч и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2021/2022 Денисов выиграл с красно-белыми Кубок России.

Текущее соглашение Даниила со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится