Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" удивлён возможным обменом Дивеева и Лусиано

Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков высказался о вероятном переходе защитника армейцев Игоря Дивеева в петербургский клуб в рамках обмена на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам экс-футболиста, подобные новости стали для него неожиданными.

Боков напомнил, что сам в своё время переходил из "Зенита" в ЦСКА - это произошло в январе 1997 года. Он отметил, что в тот период подобные трансферы воспринимались иначе и не вызывали столь бурной реакции, как сейчас. Также он подчеркнул, что наиболее резонансными тогда считались переходы между ЦСКА и "Спартаком".

- Обмен Дивеева в "Зенит" для меня тоже неожиданность, как и для многих. Когда я переходил из "Зенита" в ЦСКА, такие трансферы воспринимались по-другому. Из ряда вон выходящим раньше были переходы между "Спартаком" и ЦСКА. К тому же мы перешли с тренером, пошли за Садыриным. Это совершенно другие вещи, рядом не стоящие, - цитирует Бокова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен Дивеева на Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба. При этом окончательное решение по сделке должно быть принято руководством армейцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится