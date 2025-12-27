Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" удивлён возможным обменом Дивеева и Лусиано

По словам экс-футболиста, подобные новости стали для него неожиданными.
Боков напомнил, что сам в своё время переходил из "Зенита" в ЦСКА - это произошло в январе 1997 года. Он отметил, что в тот период подобные трансферы воспринимались иначе и не вызывали столь бурной реакции, как сейчас. Также он подчеркнул, что наиболее резонансными тогда считались переходы между ЦСКА и "Спартаком".
- Обмен Дивеева в "Зенит" для меня тоже неожиданность, как и для многих. Когда я переходил из "Зенита" в ЦСКА, такие трансферы воспринимались по-другому. Из ряда вон выходящим раньше были переходы между "Спартаком" и ЦСКА. К тому же мы перешли с тренером, пошли за Садыриным. Это совершенно другие вещи, рядом не стоящие, - цитирует Бокова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен Дивеева на Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба. При этом окончательное решение по сделке должно быть принято руководством армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА