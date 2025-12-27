Канищев усомнился в целесообразности обмена Дивеева на Гонду для ЦСКА

По его мнению, потенциальная сделка вызывает больше вопросов со стороны армейского клуба, чем со стороны сине-бело-голубых.
Канищев отметил, что логику "Зенита" понять можно - клуб ищет усиление в центре обороны. При этом он не до конца представляет, какую роль в ЦСКА может сыграть аргентинский форвард и сможет ли он вообще закрепиться в составе.
- Странная сделка, особенно для ЦСКА. Я не очень понимаю армейцев в этом смысле, а "Зенит" можно понять. Им нужен хороший центральный защитник. Не знаю, что будет делать Гонду в ЦСКА. Скажу честно, для меня это странный трансфер, - цитирует Канищева "Чемпионат".
Клуб с берегов Невы в этом сезоне набрал 39 баллов и идёт вторым в чемпионате. ЦСКА же располагается на четвёртой позиции, имея в копилке 36 очков.