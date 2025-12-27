Матчи Скрыть

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Канищев усомнился в целесообразности обмена Дивеева на Гонду для ЦСКА

Бывший футболист Александр Канищев скептически отнёсся к информации о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, потенциальная сделка вызывает больше вопросов со стороны армейского клуба, чем со стороны сине-бело-голубых.

Канищев отметил, что логику "Зенита" понять можно - клуб ищет усиление в центре обороны. При этом он не до конца представляет, какую роль в ЦСКА может сыграть аргентинский форвард и сможет ли он вообще закрепиться в составе.

- Странная сделка, особенно для ЦСКА. Я не очень понимаю армейцев в этом смысле, а "Зенит" можно понять. Им нужен хороший центральный защитник. Не знаю, что будет делать Гонду в ЦСКА. Скажу честно, для меня это странный трансфер, - цитирует Канищева "Чемпионат".

Клуб с берегов Невы в этом сезоне набрал 39 баллов и идёт вторым в чемпионате. ЦСКА же располагается на четвёртой позиции, имея в копилке 36 очков.

