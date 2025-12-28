По мнению Булыкина, воспитанник южной команды уже вышел за рамки внутреннего чемпионата и способен сделать следующий шаг в развитии.
- Если будет хорошее предложение, надо действовать. Эдуард давно созрел для игры в топ-5 чемпионатах Европы. В РПЛ он хорош, но надо ставить большие цели и пробовать свои силы за рубежом, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
В этом сезоне Сперцян является одним из ключевых игроков "быков". Он принял участие в 25 матчах, забив девять мячей и отдав 12 результативных передач. Его команда ушла на зимнюю паузу, лидируя в чемпионате России - в активе южан 40 баллов.
Экс-игрок сборной России призвал Сперцяна попробовать себя в Европе
Фото: ФК "Краснодар"