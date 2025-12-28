Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Экс-игрок сборной России призвал Сперцяна попробовать себя в Европе

В прошлом известный футболист Дмитрий Булыкин высказался о перспективах полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Булыкина, воспитанник южной команды уже вышел за рамки внутреннего чемпионата и способен сделать следующий шаг в развитии.

- Если будет хорошее предложение, надо действовать. Эдуард давно созрел для игры в топ-5 чемпионатах Европы. В РПЛ он хорош, но надо ставить большие цели и пробовать свои силы за рубежом, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

В этом сезоне Сперцян является одним из ключевых игроков "быков". Он принял участие в 25 матчах, забив девять мячей и отдав 12 результативных передач. Его команда ушла на зимнюю паузу, лидируя в чемпионате России - в активе южан 40 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится