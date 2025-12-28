Масалитин назвал возможный переход Дивеева в "Зенит" "троянским конём"

По мнению экс-футболиста, такой шаг выглядит как минимум странным, особенно с учётом времени, в которое он может быть осуществлён.
- Здесь вообще не верится мне в эту составляющую, что ЦСКА испытывает финансовые трудности. Еще раз повторюсь, этот трансфер - троянский конь. Если бы это был конец чемпионата, можно было бы логически объяснить, - передаёт слова Масалитина "Спорт день за днем".
Ранее в прессе была информация, что "Зенит" заполучит Дивеева, а взамен отдаст московскому клубу Лусиано Гонду. При этом сообщалось, что клуб с берегов Невы также доплатит ЦСКА за российского защитника.
В этом сезоне чемпионата России петербургский клуб набрал 39 баллов и идет вторым в РПЛ. ЦСКА, у которого в активе 36 очков, идет четвертым.