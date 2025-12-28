Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Масалитин назвал возможный переход Дивеева в "Зенит" "троянским конём"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о слухах вокруг возможного трансфера защитника армейцев Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению экс-футболиста, такой шаг выглядит как минимум странным, особенно с учётом времени, в которое он может быть осуществлён.

- Здесь вообще не верится мне в эту составляющую, что ЦСКА испытывает финансовые трудности. Еще раз повторюсь, этот трансфер - троянский конь. Если бы это был конец чемпионата, можно было бы логически объяснить, - передаёт слова Масалитина "Спорт день за днем".

Ранее в прессе была информация, что "Зенит" заполучит Дивеева, а взамен отдаст московскому клубу Лусиано Гонду. При этом сообщалось, что клуб с берегов Невы также доплатит ЦСКА за российского защитника.

В этом сезоне чемпионата России петербургский клуб набрал 39 баллов и идет вторым в РПЛ. ЦСКА, у которого в активе 36 очков, идет четвертым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится