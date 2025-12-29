Матчи Скрыть

Мостовой высказался о возможном продлении контракта Денисова со "Спартаком"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном продлении контракта Даниила Денисова с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошее и правильное решение продлить контракт Денисова со "Спартаком"! Свой игрок на проблемной позиции. Защитники у нас всегда ценятся", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Даниил Денисов является игроком московского "Спартака" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне правый защитник провел за клуб 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

