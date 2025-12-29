Матчи Скрыть

ЦСКА продлил контракт с Обляковым

ЦСКА продлил контракт с Иваном Обляковым до конца сезона-2029/2030.
Фото: ФК ЦСКА
"Желаем Ване новых побед в составе красно-синих!", - написано в Telegram-канале ЦСКА.

Иван Обляков является игроком московского клуба с конца августа 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 27 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.

