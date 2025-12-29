Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденами Дружбы

Владимир Путин наградил Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева орденами Дружбы.
Фото: "Чемпионат"
Сергей Галицкий и Гаджи Гаджиев награждены за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу, следует из указа Владимира Путина.

Гаджиев являлся главным тренером махачкалинского "Анжи", пермского "Амкара", самарских "Крыльев Советов" и других клубов. На данный момент российский специалист занимает пост президента махачкалинского "Динамо".

Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в начале 2008 года. В сезоне-2024/2025 "быки" стали чемпионами России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится