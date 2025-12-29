Сергей Галицкий и Гаджи Гаджиев награждены за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу, следует из указа Владимира Путина.
Гаджиев являлся главным тренером махачкалинского "Анжи", пермского "Амкара", самарских "Крыльев Советов" и других клубов. На данный момент российский специалист занимает пост президента махачкалинского "Динамо".
Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в начале 2008 года. В сезоне-2024/2025 "быки" стали чемпионами России.
Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденами Дружбы
