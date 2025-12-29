Булыкин рассказал, какой клуб РПЛ его разочаровал больше всего

По словам экс-форварда, больше всего негативных эмоций у него вызвали результаты московского "Динамо".
- Если говорить о российских событиях, то главным разочарованием стало "Динамо". Команда выступает ниже своих возможностей, будем надеяться и верить, что после зимней паузы ситуация изменится, - цитирует Булыкина "Газета".
В 18 турах чемпионата России московская команда набрала 21 очко и располагается на десятой строчке турнирной таблицы. Первый матч после зимнего перерыва "бело-голубые" проведут 1 марта, когда на своём поле примут самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Динамо"