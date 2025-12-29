"Крылья Советов" хотят бесплатно арендовать форварда ЦСКА - источник

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По имеющейся информации, речь идёт о бесплатной аренде до конца текущего сезона, при этом опция последующего выкупа в соглашение не закладывается. Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему форварду также проявляли "Пари НН", "Акрон", сербский "Партизан" и "Балтика".
За время профессиональной карьеры Шуманский успел завоевать ряд трофеев. В составе БАТЭ он выиграл Суперкубок Беларуси, с кипрским "Арисом" стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка. После перехода в ЦСКА нападающий за полтора года стал бронзовым призёром РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
В текущем сезоне Шуманский принял участие в 14 матчах отметился одним забитым мячом.
