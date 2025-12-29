Борис Игнатьев назвал лучшего игрока РПЛ в 2025 году

Российский тренер Борис Игнатьев выделил игрока, который, по его мнению, оказался сильнейшим в чемпионате России в 2025 году.

Фото: ФК "Локомотив"





В текущем сезоне Батраков стал одним из лидеров команды. Полузащитник принял участие в 23 матчах, забил 15 мячей и оформил шесть ассистов на партнёров. Его команда имеет в активе 37 баллов и входит в тройку лидеров российского чемпионата.



Контракт 20-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. - Для меня лучшим является Батраков. " Локомотив ", по-моему, показательно развивается и является примером для всего нашего футбола. Это большой серьезный клуб, академия стабильно работает и поставляет умелых игроков, - цитирует Игнатьева "Газета"