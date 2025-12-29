"Без усилений будет тяжело": Семшов - о назначении Евсеева в "Динамо" Мх

По мнению экс-футболиста, выбор руководства клуба был достаточно очевидным.
- У руководства махачкалинцев был только один вариант, и это был Евсеев. Он неплохо поработал в "Черноморце". Если не будет усилений, то будет очень тяжело, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".
О назначении 49-летнего Евсеева клуб сообщил 29 декабря. Махачкалинская команда после 18 туров чемпионата России имеет в активе 15 баллов и идет на 13-й строчке в таблице.
Напомним, в начале декабря из махачкалинской команды ушёл прежний тренер Хасанби Биджиев.
Фото: ФК "Черноморец"