"Крылья Советов" включились в борьбу за капитана "Зенита-2" - журналист Карпов

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, клуб из Самары включился в борьбу за 21-летнего полузащитника и рассматривает вариант его полноценного приобретения.
Ранее фаворитом в переговорах считался "Пари НН" - предполагалось, что именно с этим клубом Столбов отправится на предсезонные сборы. Однако появление "Крыльев Советов" может скорректировать планы игрока и изменить расстановку сил в борьбе за его подписание.
Отмечается, что "Зенит" готов расстаться со своим воспитанником только на условиях полноценного трансфера. Петербургский клуб рассчитывает получить за игрока около 10 миллионов рублей, что составляет примерно 110 тысяч евро. Вариант аренды не рассматривается.
Столбов прошёл всю систему подготовки "Зенита" и уже имеет опыт выступлений за основную команду - он дважды выходил на поле в составе "сине-бело-голубых", но результативными действиями не отметился.
Фото: ФК "Зенит"