"Крылья Советов" близки к подписанию защитника "Ахмата" - источник

Защитник "Ахмата" Дарко Тодорович находится в шаге от смены клуба.

Фото: ФК "Ахмат"

Как сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, самарские "Крылья Советов" уже вступили в переговоры по трансферу боснийского футболиста и рассчитывают закрыть сделку в ближайшее время.



По имеющимся данным, сумма возможного перехода оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Ожидается, что Тодорович покинет грозненский клуб в зимнее трансферное окно, поскольку в "Ахмате" больше не рассматривают его как игрока основной обоймы.



Игрок присоединился к "Ахмату" в 2022 году, перебравшись из австрийского "Зальцбурга" за 400 тысяч евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Крылья Советов