Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Денисов хочет продлить контракт со "Спартаком" — источник

Защитник Даниил Денисов хочет продлить соглашение со "Спартаком". Текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"
О желании Денисова пролонгировать соглашение с московским клубом сообщает Metaratings. Источник также сообщает, что с представителями игрока связывались сотрудники испанских футбольных клубов, но приоритетом Даниила является выступление за "Спартак".

В системе красно-белых Денисов выступает с 2019 года, за основную команду — с 2021-го. На данный момент за "Спартак" футболист отыграл 139 матчей, забил один мяч и отдал 11 результативных передач, выиграв с клубом Кубок России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится