"Награда нашла своего героя. Я, тоже как кавалер ордена Дружбы, в этом смысле протягиваю дружескую руку Сергею Галицкому. Абсолютно справедливое и правильное решение президента страны. То, что делает Галицкий для города Краснодар, для Кубани и России, бесценно", — передает слова Губерниева "ВсеПроСпорт".
Галицкий получил орден Дружбы с формулировкой "за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу".
Сергей Николаевич основал "Краснодар" в 2008 году. В сезоне 2024/2025 команда впервые в своей истории стала чемпионом России.
Губерниев оценил вклад Галицкого в развитие Краснодара и Кубани
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вручение владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому ордена Дружбы решением президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото: ФК "Краснодар"