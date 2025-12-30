Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Губерниев оценил вклад Галицкого в развитие Краснодара и Кубани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вручение владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому ордена Дружбы решением президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото: ФК "Краснодар"
"Награда нашла своего героя. Я, тоже как кавалер ордена Дружбы, в этом смысле протягиваю дружескую руку Сергею Галицкому. Абсолютно справедливое и правильное решение президента страны. То, что делает Галицкий для города Краснодар, для Кубани и России, бесценно", — передает слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

Галицкий получил орден Дружбы с формулировкой "за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу".

Сергей Николаевич основал "Краснодар" в 2008 году. В сезоне 2024/2025 команда впервые в своей истории стала чемпионом России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится