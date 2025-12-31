Экс-президент "Локомотива" сравнил Батракова с Лоськовым

"Лоськов уже пришел к нам состоявшимся футболистом. Состоявшаяся личность. А Алеша молодой парень. Организм у него еще не окреп, еще мальчишка все-таки. Что ни говори, а все равно еще пацан. Но Батраков ключевой футболист команды, даже в своем возрасте", — приводит слова Филатова "Матч ТВ".
Алексею Батракову 20 лет. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 15 голов и 6 результативных передач. Полузащитник также является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами.
Дмитрий Лоськов является рекордсменом по числу матчей и голов за "Локомотив". За все время в клубе он принял участие в 424 встречах, в которых забил 128 голов. Вместе с московской командой он два раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны. В октябре 2022 года Лоськов вошел в тренерский штаб главной команды железнодорожников.
Член совета директоров и бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов сравнил полузащитника команды Алексея Батракова с Дмитрием Лоськовым, выступавшим за железнодорожников.
Фото: "Матч ТВ"