Экс-президент "Локо" назвал Батракова лучшим футболистом страны

"Учитывая возраст Батракова, его можно назвать лучшим футболистом России в 2025 году. Для такого возраста проводить матчи на таком уровне — это очень достойно. Считаю, он лучший", – приводит слова Филатова "Матч ТВ".
Алексею Батраков 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива" и выступает в основном составе команды с 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 15 голов и 6 ассистов. Батраков занимает первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами.
"Локомотив" завершил первую часть сезона чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. После 18-ти туров команда набрала 37 очков.
