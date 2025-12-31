Юран назвал двух лучших футболистов РПЛ по итогам года

"Я могу выделить двух российский футболистов по итогам 2025 года — это Кисляк и Батраков. Сложно выделить кого-то в сравнении с ними", — приводит слова Юрана "Чемпионат".
Алексей Батраков в нынешнем сезоне провел 23 матча за "Локомотив", в которых отметился 15 голами и отдал 6 ассистов. 20-летний полузащитник также возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей. Матвею Кисляку 20 лет. В текущем сезоне вышел на поле в 27 встречах за ЦСКА, записав на свой счет 5 мячей и 5 голевых передач.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ с 37 очками после 18-ти туров. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА уступает одно очко и располагается на четвертой строчке.
Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос о лучших российских футболистах 2025 года.
