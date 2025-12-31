"Чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы". Баранник сделал пожелание на 2026 год

"Нашему футболу хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы. Это было бы радостно для всего российского футбола, для локальных команд. Все отговорки, что в 18-19 лет играть рано, немного не отвечают исторической действительности. Надеюсь, что в 2026 году у нас появятся новые звездочки", — приводит слова Баранника "Чемпионат".
Алексею Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 он выше на поле в 23 матчах за "Локомотив", забив 15 голов и сделав 6 результативных передач. Полузащитник лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов евро.
20-летний Матвей Кисляк принял участие в 27 встречах за ЦСКА. Он отметился пятью забитыми мячами, а также отдал 5 ассистов. В декабре полузащитник стал победителем премии "Первая пятерка", которая присуждается лучшему молодому игроку по итогам года.
Фото: "Матч ТВ"