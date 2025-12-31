"Отрадно, что у нас появилась группа молодых футболистов, которые привлекают внимание болельщиков скоростной, современной игрой. Их фамилии на слуху: Батраков, Кисляк. Приятная сенсация — зарождение сильного клуба в Калининграде. Талалаев за один год довёл команду от Первой лиги до ведущей пятерки РПЛ. Наконец, четыре отражённых пенальти сделали Матвея Сафонова необыкновенно популярным человеком во Франции", — приводит слова Орлова "Чемпионат".
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 голами. 20-летний Матвей Кисляк в декабре стал победителем премии "Первая пятёрка", которая присуждается лучшему молодому игроку страны.
Калининградская "Балтика" проводит первый сезон в РПЛ. После 18-ти туров команда Андрея Талалаева набрала 35 очков и заняла пятое место в турнирной таблице.
Российский вратарь Матвей Сафонов в декабре помог "ПСЖ" одержать победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (2:1), отбив четыре пенальти в серии.
Орлов перечислил главные события 2025 года в российском футболе
Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал главные события российского футбола в уходящем году.
Фото: "Чемпионат"