Игрок "Динамо" назвал главную задачу махачкалинцев

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад Хоссейннеджад оценил результаты команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Не могу сказать, что у нас хорошее настроение, учитывая последние результаты. Команда борется за выживание. Считаю, что наша главная задача - быть в десятке", - цитирует Джавада "СЭ".

В первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-лиги махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков в 18 матчах. На зимнюю паузу в чемпионате команда из Дагестана ушла, занимая 13-е место в турнирной таблице и находясь в зоне стыковых игр. От безопасной 12-й строчки махачкалинцев на данный момент отделяет два балла.

