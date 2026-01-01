"Не могу сказать, что у нас хорошее настроение, учитывая последние результаты. Команда борется за выживание. Считаю, что наша главная задача - быть в десятке", - цитирует Джавада "СЭ".
В первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-лиги махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков в 18 матчах. На зимнюю паузу в чемпионате команда из Дагестана ушла, занимая 13-е место в турнирной таблице и находясь в зоне стыковых игр. От безопасной 12-й строчки махачкалинцев на данный момент отделяет два балла.
Игрок "Динамо" назвал главную задачу махачкалинцев
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад Хоссейннеджад оценил результаты команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала