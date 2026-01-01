"Пошли слухи о том, что "Спартак" может отпустить Бонгонда бесплатно — за полгода до конца контракта. В чем тут логика? Да, он давно не играет, но футболист хороший. Игры хорошие выдавал, забивал и отдавал. Но сейчас, когда он первую часть чемпионата отсидел на лавке, это никакая не боевая единица. Надо разобраться, что с ним случилось — потому что на Кубке Африки у него неплохая статистика сейчас", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Тео Бонгонда выступает за московский "Спартак" с лета 2023 года, всего вингер провел за красно-белых во всех турнирах 74 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до июня 2026 года - сообщалось, что красно-белые могут отпустить футболиста в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.
После 18 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе.
"Надо разобраться". Шалимов - о возможном уходе Бонгонда из "Спартака"
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном уходе Тео Бонгонда из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"