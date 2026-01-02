Круговой назвал лучшего российского игрока в 2025 году

"Батраков и Кисляк. Не могу выделить из них кого-то одного. Это два очень хороших футболиста, неправильно выделять кого-то одного. Они сильно себя показывают, желаю им удачи", - цитирует Кругового Metaratings.
В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков принял участие в 23 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач.
20-летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк записал на свой счет 5+5 по системе гол плюс пас в 27 играх за "армейцев" во всех турнирах.
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, кто для него является лучшим футболистом страны в 2025 году.
