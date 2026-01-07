Канчельскис считает, что Баринов переходит из "Локомотива" в ЦСКА ради трофеев

- Баринов хочет что-то выиграть. Будем честны, с "Локомотивом" это будет сделать сложнее, чем с ЦСКА. "Локомотив" последний раз выигрывал что-то весомое при Сёмине. Наверное, Баринов поэтому решил уйти в ЦСКА, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее в прессе сообщалось, что Баринов не стал заключать новый контракт с "железнодорожниками" и решил сменить команду. Отмечалось, что в его услугах активно заинтересован ЦСКА, который может подписать его уже в зимнее межсезонье, выплатив "Локомотиву" компенсацию.
"Локомотив" в этом сезоне с 37 баллами в активе идет на третьем месте, а ЦСКА, у которого 36 очков, идет на четвертой позиции.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА, связав потенциальный трансфер с амбициями игрока.
Фото: ФК "Локомотив"