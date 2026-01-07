Экс-футболист "Спартака" отреагировал на возможный обмен между "Зенитом" и ЦСКА

Экс-футболист "Спартака" Егор Титов высказал своё мнение относительно предстоящего обмена между ЦСКА и "Зенитом".
Ранее в прессе отмечалось, что Игорь Дивеев из ЦСКА перейдёт в "Зенит", а Лусиано Гонду из петербургского клуба - в стан "армейцев".

По словам Титова, решение расстаться с центральным защитником с российским паспортом выглядит неоднозначным, особенно с учётом предстоящих изменений лимита.

- Согласен, что это огромная редкость. Учитывая, что лимит предстоит через полгода, ЦСКА отдает российского игрока и берет иностранца. Может, руководители ЦСКА знают намного больше, чем знаем мы, поэтому и отдают Дивеева, - цитирует Титова Metaratings.ru.

Сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" уже согласовали условия обмена и официальное объявление сделки ожидается в ближайшие дни.

