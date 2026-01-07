В "Пари НН" отреагировали на слухи об уходе полузащитника зимой

В руководстве "Пари НН" опровергли информацию о возможном расставании с полузащитником Николаем Калинским и подтвердили, что футболист остаётся в планах команды на вторую часть сезона.

Фото: ФК "Пари НН"





- Калинский - игрок "Пари Нижний Новгород". Мы с большим уважением относимся к нашему полузащитнику и ценим за все, что он сделал для клуба. "Пари НН" не собирается и не планирует отказываться от Калинского, тем более что у него действующий контракт, - сказал пресс-атташе клуба Артем Лисовский в комментарии



