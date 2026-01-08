Главный тренер костромского "Спартака" ответил, в чем его команда похожа на "Балтику"

"Постоянное давление на соперника, много вертикальных передач, борьбы, прессинга, игры один в один. И максимальное выполнение тренерских заданий. Наверное, в этом плане мы похожи", – приводит слова Таранухина "Матч ТВ".
"Спартак" из Костромы в текущем сезоне впервые выступает в Первой лиге. На данный момент команда Таранухина идет на четвертом месте в турнирной таблице с 34 очками после 21-го тура.
По итогам предыдущего сезона "Балтика" финишировала на первом месте в турнирной таблице Первой лиги и обеспечила себе место в высшем дивизионе России. После 18-ти туров РПЛ команда из Калининграда занимает пятое место, набрав 35 очков.
Главный тренер костромского "Спартака" Евгений Таранухин ответил на вопрос, в чем его команда схожа с калининградской "Балтикой".
Фото: ФК "Спартак" Кострома