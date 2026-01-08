Главный тренер костромского "Спартака" заявил, что весной команда может получить новый стадион

"Наше руководство прикладывает максимальные усилия, чтобы первую игру второй части сезона начать дома. Но это строительство, здесь как?то загадывать тяжело. Но мы все надеемся, что уже весной сможем сыграть на новом стадионе", — приводит слова Таранухина "Матч ТВ".
Ранее Евгений Таранухин заявил об амбициях вывести команду в Российскую Премьер-лигу.
"Спартак" из Костромы в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге впервые в истории. Первую часть сезона команда завершила на четвертом месте, набрав 34 очка после 21-го тура. От лидирующего "Факела" костромской "Спартак" отделяет 14 очков. От "Родины", расположившейся на третьей строчке, клуб отстает на два очка.
Главный тренер костромского "Спартака" Евгений Таранухин рассказал, что весной команда может начать играть на новом стадионе.
Фото: ФК "Спартак" Кострома