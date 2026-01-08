Агент Дивеева - о медосмотре в "Зените": у меня много информации

Агент игрока ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался об информации о прохождении футболистом медосмотра в "Зените".
"Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в "Зенит". Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но вам я её не сообщу. Пока без комментариев", - сказал Еремин "Чемпионату".

Ранее агент игрока заявлял, что 4 января состоялся медосмотр перед переходом в "Зенит".

Игорь Дивеев выступает в составе ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за "армейцев" защитник провел 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

