Ташуев высказался о будущем Батракова

"Я не верю, что предложений нет. Скорее всего, они есть, просто о них не говорят. Он молодой футболист, и клуб не будет отдавать его просто так. Важно не название лиги, а стиль команды и тренера. Германия, Франция, Испания, Англия - везде высокий уровень", - сказал Ташуев "Советскому спорту".
Ранее агент футболиста заявлял, что за последнее время предложений по игроку не поступало.
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"