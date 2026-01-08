"У нас хорошие ожидания, как и всегда. Ребята, кажется, русские сегодня празднуют Рождество. И оно проходит хорошо. А значит, они должны принять предложение о продаже Жерсона", - сказал президент Central da Toca.
Ранее отец Жерсона анонсировал трансфер футболиста болельщикам бразильского клуба.
Футболист выступает в составе "Зенита" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых полузащитник провел 15 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость Жерсона по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Президент "Крузейро": русские хорошо отмечают Рождество и должны продать нам Жерсона
Президент "Крузейро" Педру Лоуренсу высказался о возможном трансфере Жерсона из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"