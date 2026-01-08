"Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в "Спартаке" всё может получиться. Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, - это какой-то анекдот", - сказал Кастро "Чемпионату".
5 января пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером клуба.
Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Редактор Marca: это анекдот, что испанские тренеры не добивались успеха в России
Шеф-редактор Marca Хуан Кастро прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images