"По не зависящим от нас причинам встреча с Кахигао пока не состоялась. Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся и переговорим. У Никиты Чернова контракт с "Крыльями Советов", поэтому сборы он начнет вместе с самарским клубом", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспресс".
Никита Чернов выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды из "Спартака". В текущем сезоне за самарский клуб защитник провел 14 матчей и забил 1 гол. Соглашение с "Крыльями Советов" действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Агент Чернова рассказал, с какой командой игрок начнет сборы
Агент Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал, с какой командой игрок начнет сборы.
Фото: ФК "Крылья Советов"