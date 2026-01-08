"Несмотря на то что новое руководство "Локомотива" сделало все, чтобы оставить капитана, он своего решения не изменит. Баринов - это человек слова, и если сказал, что перейдет в ЦСКА, значит, перейдет. Думаю, у Дмитрия все должно получиться в армейском клубе", - сказал Сенников "РБ Спорту".
Ранее агент Дмитрия Баринова заявлял, что переговоры игрока с ЦСКА продолжаются.
Футболист выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Соглашение с Бариновым действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Сенников уверен, что Баринов перейдет в ЦСКА
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о Дмитрии Баринове.
Фото: ФК "Локомотив"