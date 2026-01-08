Гонду успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА - источник

По информации источника, игрок также согласовал все детали контракта с ЦСКА. Для завершения сделки московский клуб ждет финализации перехода Игоря Дивеева в "Зенит".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА и "Зенит" могут провести обмен российского игрока на Лусиано Гонду.
Аргентинский футболист выступает в составе петербургского клуба с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость Гонду по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Источник: Sport24