Гонду успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА - источник

Лусиано Гонду успешно прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, игрок также согласовал все детали контракта с ЦСКА. Для завершения сделки московский клуб ждет финализации перехода Игоря Дивеева в "Зенит".

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА и "Зенит" могут провести обмен российского игрока на Лусиано Гонду.

Аргентинский футболист выступает в составе петербургского клуба с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость Гонду по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Источник: Sport24

