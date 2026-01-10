"Ахмат" усилился защитником сборной Албании

Пресс-служба грозненского "Ахмата" сообщила о переходе в команду центрального защитника македонской "Шкендии" и сборной Албании Клисмана Цаке.

Фото: ФК "Ахмат"

По данным Transfermarkt, трансфер обошел российскому клубу в 400 тыс. евро. Контракт Цаке с "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2029 года.



За "Шкендию" Клисман выступал с января 2022 года. В составе македонской команды он провел 132 матча, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.



За сборную Албании Цаке дебютировал 14 октября 2025 года в товарищеском матче со сборной Иордании (4:2). Эта игра пока что остается единственной для Цаке в футболке национальной команды.