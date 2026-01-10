Байрамян прокомментировал слухи о задержке зарплат в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян отреагировал на информацию о задержках в клубе заработной платы.
Фото: ФК "Ростов"
"В отпуске я не прочитал вообще ни одной футбольной новости. Абстрагировался от всего, отдыхал и получал эмоции от семьи. Но мы прошли медобследование и едем на сборы, как и планировалось, - значит, все нормально", - сказал Байрамян.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у "Ростова" есть долг в районе пяти миллиардов рублей и из-за финансовых проблем клуб может не доиграть нынешний сезон.

Ростовская команда завершила первую часть сезона на 11-й строчке в турнирной таблице. На зимнюю паузу южане ушли с 21 очков в своем активе.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится