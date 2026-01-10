По мнению экс-руководителя, полузащитник остаётся важной фигурой для клуба, однако его уход не станет катастрофой.
- Баринов - капитан и лидер команды, заменить его будет сложно. Но я думаю, что ничего невозможного в этой ситуации нет. У "Локомотива" есть ещё игроки: Карпукас, Пруцев. Конечно, ничего незаменимого нет, такой клуб как "Локомотив" всегда найдёт вариант, - цитирует Наумова "Советский спорт".
Ранее в прессе была информация, что хавбек отказался продлевать контракт с клубом и перейдёт в другую команду. Футболист является воспитанником "Локомотива" и за годы в клубе завоевал чемпионский титул, Суперкубок России и четыре Кубка страны.
"Локомотив" с 37 баллами в активе идёт на третьей строчке в РПЛ. Лидером чемпионата с 40 очками является "Краснодар", а на втором месте "Зенит", у которого 39 очков.
Экс-президент "Локомотива": Баринов - лидер, но ничего незаменимого нет
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о роли Дмитрия Баринова в команде на фоне слухов о возможном интересе со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"