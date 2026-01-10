Помощниками главного тренера назначены бывшие футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. За физическую готовность игроков будет отвечать аргентинский тренер Агустин Киильяборда. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Напомним, Гусев стал и.о главного тренера "Динамо" после ухода Валерия Карпина. Позднее специалист стал полноценным главным тренером команды до конца сезона.
Московская команда с 21 баллом в активе располагается на десятом месте в чемпионате России. После возобновления сезона коллектив Гусева дома примет "Крылья Советов", встреча запланирована на 1 марта.
"Динамо" объявило о назначениях в штабе Гусева
Фото: ФК "Динамо"