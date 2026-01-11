Гришин - о штабе "Динамо": кроме Шаронова, все ноунеймы

10 января стало известно, что Роман Шаронов, Юрий Жирков и Агустин Киильяборда будут помогать Гусеву в столичной команде.
Гришин отметил, что у большинства представителей нового штаба отсутствует опыт работы на высоком уровне, из-за чего они пока не могут считаться полноценными помощниками для главного тренера.
- Жиркова внедрили в "Динамо" учиться. Это, наверное, друг Ролана Александровича, поэтому его и взяли. Кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
"Динамо" после 18 туров имеет в копилке 21 балл и идёт на десятой позиции в чемпионате. РПЛ возобновится в феврале.
