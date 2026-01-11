"Локомотив" установил цену на Баринова - источник

По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", московский клуб готов расстаться с игроком, однако стороны пока не договорились о сумме сделки.
"Железнодорожники" рассчитывают выручить за хавбека около 3 млн евро, тогда как ЦСКА предлагает лишь 1 млн. Несмотря на разницу в оценке трансфера, в окружении футболиста уверены, что весеннюю часть сезона он начнёт уже в составе "армейцев".
Баринов является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"