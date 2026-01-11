Булатов назвал российского игрока, который сможет заменить Бонгонду в "Спартаке"

Экс-футболист "Спартака" Виктор Булатов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Тео Бонгонды из московского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"
Булатов назвал футболиста, который мог бы успешно заменить Бонгонду в составе "красно-белых".

- Садулаев, мне кажется, из российских футболистов точно бы заменил Бонгонду. Есть набор качеств, которые позволят заменить. В первые полгода Бонгонда приносил пользу и начал забивать, но сейчас виден спад. Если есть отторжение "Спартака", то с ним стоит расставаться, - цитирует эксперта Metaratings.ru.

Ранее в прессе была информация, что Бонгонда зимой может уйти из столичной команды. Футболист выступает за "Спартак" с 2023 года. За это время он провёл 74 матча, отметившись 16 голами и шестью ассистами на партнёров.

"Спартак" с 29 баллами в активе идёт шестым в чемпионате России.

