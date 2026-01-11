По мнению Канчельскиса, хавбек не сумел адаптироваться в петербургском клубе и предпочёл вернуться на родину, не видя для себя перспектив в РПЛ.
- Человек не захотел играть в Питере, захотел вернуться домой. Что такого. Он же сказал, что не хочет. Ему не понравилось, - цитирует Канчельскиса "СЭ".
Жерсон выступал за "Зенит" с лета 2025 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провёл 15 матчей и забил два мяча.
Клуб с берегов Невы идёт на второй строчке в чемпионате России с 39 баллами в активе, отставая на одно очко от "Краснодара". В следующем туре команда Сергея Семака примет "Балтику" - встреча состоится 27 февраля.
Канчельскис объяснил, почему Жерсон покинул "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"