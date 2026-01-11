Канчельскис объяснил, почему Жерсон покинул "Зенит"

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Жерсона из "Зенита" в "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Канчельскиса, хавбек не сумел адаптироваться в петербургском клубе и предпочёл вернуться на родину, не видя для себя перспектив в РПЛ.

- Человек не захотел играть в Питере, захотел вернуться домой. Что такого. Он же сказал, что не хочет. Ему не понравилось, - цитирует Канчельскиса "СЭ".

Жерсон выступал за "Зенит" с лета 2025 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провёл 15 матчей и забил два мяча.

Клуб с берегов Невы идёт на второй строчке в чемпионате России с 39 баллами в активе, отставая на одно очко от "Краснодара". В следующем туре команда Сергея Семака примет "Балтику" - встреча состоится 27 февраля.

