Главный врач "Спартака" рассказал, кто из футболистов не присоединился к команде после отпуска

"Сегодня первый день, когда команды вышли из отпуска и собрались. Не в полном составе, так как есть ряд игроков, которые играли за сборные, — Ву и Бонгонда. Бонгонда прекрасно отыграл за сборную. Ему дали дополнительный отдых", - цитирует Козлова "Чемпионат".
Сегодня, 13 января, футболисты московского "Спартака" пройдут медицинское обследование, а 15 числа команда отправится в Дубай на первый зимний сбор. Второй цикл сборов состоится с 27 января по 7 февраля, заключительный - с 12 по 28 февраля.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками в своем активе. В январе клуб объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал, кто из футболистов красно-белых получил дополнительный отдых.
Фото: ФК "Спартак"