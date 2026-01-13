Об этом сообщила пресс-служба издания. Отмечается, что 20-летний полузащитник стал самым молодым обладателем награды за всю ее историю. По итогам голосования, Алексей Батраков набрал 407 баллов. Первое место игроку "Локомотива" отдали 111 из 165 участников опроса.
Батраков является воспитанником академии красно-зеленых. В текущем сезоне он принял участие в 23 встречах за "Локомотив", в которых отметился 15 голами и оформил 6 ассистов. Кроме того, полузащитник является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами.
Текущее трудовое соглашение игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Батракова оценивается в 25 миллионов евро.
Батраков признан лучшим игроком 2025 года по версии журнала "Футбол"
