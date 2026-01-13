Билялетдинов: Баринов отказался от своих слов, а за слова надо отвечать

"Баринов говорил, что не уйдёт в другой российский клуб, а ушёл в стан конкурента. Человек отказался от своих слов, а, как говорится, за слова надо отвечать. Болельщиками всегда болезненно воспринимаются такие переходы, мягко говоря, все будут расстроены. Да и напрашиваются разные радикальные слова. Жалко", — приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
Во вторник, 13 января стало известно, что Дмитрий Баринов покинул "Локомотив" и перешел в ЦСКА. Бывший капитан железнодорожников подписал контракт с армейцами до 2029 года и будет выступать под 6-м номером.
29-летний полузащитник является воспитанником академии "Локомотива". Всего на его счету 274 матча в составе красно-зеленых, в которых он забил 13 мячей и отдал 27 голевых передач. С 2019 года Баринов носит капитанскую повязку команды. Вместе с "Локомотивом" он выиграл чемпионат России, а также стал обладателем четырех Кубков и одного Суперкубка страны.
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отреагировал на переход полузащитника красно-зеленых Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"